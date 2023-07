Ongemakkelijke beelden: ’Biden knabbelt aan klein meisje’

Het gebeurde toen de president ambassadepersoneel en hun families begroette voordat hij aan boord ging van Air Force One. Biden vloog terug naar Washington na een overleg met Scandinavische leiders in Helsinki en de Navo-top in Litouwen.

Het kleine meisje draait later haar hoofd weg als Biden haar een kus op het hoofd probeert te geven. Beelden van het incident verspreiden zich snel op sociale media, waar verschillende gebruikers de president bekritiseren voor zijn eigenaardige gedrag.