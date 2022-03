Hoekstra: ’Complottheorie over biowapens kan veel ellende veroorzaken in Oekraïne’

Rusland en China beweren dat Amerika kort voor de oorlog zou hebben geprobeerd om biologische wapens te verwijderen uit Oekraïense laboratoria. Die wapens zouden door Amerika zijn ontwikkeld in tientallen ’biolabs’. „Ik vind dat je in ieder geval rekening moet houden met de aanmerkelijke kans dat dit type geluiden is bedoeld om later bepaalde acties te rechtvaardigen”, zegt Hoekstra donderdagavond bij een Oekraïne-debat in de Tweede Kamer.

„We hebben dit eerder gezien bij het volstrekt misplaatste verwijt dat er genocide zou plaatsvinden in Oost-Oekraïne”, zegt Hoekstra. „Rusland heeft ooit ook gezegd dat Oekraïne nucleaire wapens zou ontwikkelen. Ik vraag me af: is dat het creëren van een pretext voor mogelijke ellende?”

Rusland en China

Hoekstra reageerde op opmerkingen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Die ziet ’een gevaarlijke alliantie’ ontstaan tussen Rusland en China. „Zowel Rusland als China claimen dat er biologische faciliteiten in Oekraïne zijn, en dat ze er door de Amerikanen zijn neergezet. Mijn zorg is dat dit verhaal een gefingeerde context kan zijn voor de inzet van biologische wapens door Rusland. Zoals de Russen al eerder hebben gedaan in Syrië, maar ook op het Europese continent.”

Hoekstra herhaalde in het debat dat Nederland zich inzet voor een ’bewijzenbank’, om bewijs van oorlogsmisdaden in Oekraïne te verzamelen. „De militaire invasie gaat door”, aldus de minister. „Minder snel dan Poetin had gedacht, maar wel gestaag en nietsontziend. De ene gebeurtenis is nog extremer dan de andere. Wij zullen als Nederland alles op alles zetten om iedereen die hieraan bijdraagt verantwoording te laten afleggen.”