Prinses Amalia ziet af van corps-lidmaatschap Amsterdam

Amsterdam - Prinses Amalia wordt geen lid van het studentencorps in Amsterdam. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd na berichtgeving van de NOS. De 18-jarige prinses, die gaat studeren in Amsterdam, liet eerder in haar biografie van Claudia de Breij weten dat ze sowieso bij het corps zou willen. „Met een jaarclub, alles erop en eraan.”