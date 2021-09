Tegengeluid verstomde na 9/11: ’Verdomme Van Rossem, we zijn in oorlog!’

— Historicus en Amerikanist Maarten van Rossem was een dissidente stem in alle opgewonden reacties op 9/11. Het Westen was niet in oorlog en met name de invasie in Irak was een grote vergissing, vond hij. ,,Nou, dat viel niet in goede aarde.”