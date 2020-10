Qatar gaat in zaak baby luchthavenpersoneel vervolgen

De regering sprak in een verklaring van „illegale acties” en „overtredingen.”

Het incident kwam deze week aan het licht via een Australische passagier. Inmiddels zijn er dertien Australische vrouwen die hebben gemeld te zijn onderzocht. Australië heeft een klacht bij de autoriteiten in Qatar ingediend. Ook twee Britse vrouwen en een Française werden inwendig onderzocht terwijl een Nieuw-Zeelandse weigerde mee te werken aan het onderzoek.

De te vroeg geboren baby was gevonden in een toiletruimte. Vrouwen op het vliegveld werden vervolgens aangehouden en gedwongen hun ondergoed uit te doen en een inwendig onderzoek te ondergaan in een ambulance.