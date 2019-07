Bezopen Ossenaar slaat en bespuugt politieagente

De Ossenaar sprak twee agenten aan op het Piusplein, maar omdat hij „sprak met consumptie” vroegen ze de man wat meer afstand te houden. Dat deed hij niet. Toen hij vervolgens een fiets tegen een van de agenten gooide, hielden ze hem aan. De verdachte verzette zich hevig waarbij hij meerdere keren harde vuistslagen tegen het hoofd van de agente gaf en naar haar spuugde. Een blaastest wees uit dat de man erg veel had gedronken.

„De agente was gisteravond nog zo aangeslagen dat ze nog geen aangifte tegen de man heeft gedaan”, zegt een woordvoerster. „Dat gaat nog wel gebeuren.”

Grens

„Geweld tegen politiemensen tijdens en buiten werktijd is onacceptabel en elk incident is er één te veel. Over die grens gaan, accepteren wij niet”, aldus de politie.