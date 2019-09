PEC-trainer veroorzaakt ongeval met drank op

De 43-jarige Stegeman reed met zijn auto tegen een boom en een lantaarnpaal op de Oost Veluweweg in Apeldoorn, na wat gedronken te hebben in Zwolle. Zijn rijbewijs werd ingevorderd door de agenten bij het ongeval ter plaatse kwamen. Volgens de politie had hij bijna drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in z'n bloed.

Clubvoorzitter Adriaan Visser zegt het incident ernstig te betreuren. "Alcohol en verkeer gaan niet samen en we kunnen dit incident dan ook niet aan ons voorbij laten gaan. John krijgt een boete van de club en wij gaan hem daarnaast extra vaak bij maatschappelijke projecten van de club inzetten."

De drankrijder zelf reageert schuldbewust: "Dit is een ontzettend domme actie van mij, die nooit meer voorkomt. Ik accepteer de straf vanuit de club als vanzelfsprekend en beloof beterschap richting de toekomst."

Stegeman heeft maandagmiddag zijn spelers op de hoogte gebracht van het ongeluk. Vrijdagochtend, kort na het ongeval, werd voorzitter Adriaan Visser geïnformeerd. Los van de straf vanuit de club, wachten zowel Stegeman als PEC Zwolle verdere stappen door het Openbaar Ministerie af.