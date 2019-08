Eis: 3 jaar cel voor Flora-medewerker die miljoenen wegsluisde

De verdachte heeft alles bekend en toonde dinsdag voor de rechtbank Den Haag grote spijt. Hij weet zijn gedrag aan zijn gokverslaving die hij omschreef als "een grote zwarte vlek", waardoor hij niet helder meer kon denken.

De verdachte stal het geld in negen maanden tijd, vanaf begin augustus 2018. Hij had toen bij het internationale bloemenveilingbedrijf net een vast contract gekregen als medewerker op de financiële afdeling. Hij kon het geld volgens het OM wegsluizen met "listige kunstgrepen" in de boekhouding.