Kees Verkade was de ’Hofkunstenaar van Monaco’

Verkade woonde al ruim veertig jaar in Monaco. Van met pensioen gaan wilde hij niets weten. „Ik ben iedere dag aan het werk”, vertelde hij twee jaar geleden in een interview in deze krant. „Laat mij maar lekker in mijn atelier werken, met een muziekje aan. Zo wil ik doorgaan tot mijn laatste zucht.”

’Te rijk, te rechts’

De beroemde beeldhouwer werd geboren op 12 oktober 1941 in Haarlem als Korstiaan Verkade. Op 16-jarige leeftijd had hij het plan opgevat om reclametekenaar te worden. Maar de Amsterdamse Rietveld Academie stak daar een stokje voor. „Niet omdat mijn tekeningen slecht waren, integendeel, alle medestudenten vonden het prachtig en riepen in koor dat ik zou worden aangenomen. Nee, het was omdat ik vertelde dat mijn vader directeur was van een kapokfabriek. Te rijk, te rechts!”, zei hij daarover.

André van Duin zoent Joop van den Ende na de onthulling van zijn borstbeeld, gemaakt door Kees Verkade. Ⓒ foto anp/hh

Op de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag leerde Verkade vervolgens het vak waarmee hij decennialang in de schijnwerpers stond. Boetseren en beeldhouwen bleek zijn roeping. Hij brak door nadat zijn werk werd gekocht door een Amerikaanse fotograaf, David Douglas Duncan, die onder meer Pablo Picasso, acteurs Kirk Douglas en Yul Brynner – die Verkade later een blanco cheque gaf met het verzoek gewoon iets moois op te sturen – en de schrijver Paul Gallico tot zijn kennissenkring mocht rekenen.

Grace Kelly

Gallico’s stiefdochter Ludmilla von Falz-Fein, dochter van een Russische baron en de Engelse lady Virginia – ooit hofdame van prinses Gracia van Monaco (Grace Kelly) – werd de muze en (tweede) echtgenote van Verkade. Ze trouwden in 1979, met de prinses als een van de eregasten op het huwelijk. Na haar overlijden maakte de Nederlandse beeldhouwer een sculptuur van de prinses voor in een rozentuin in het vorstendom. De kunstenaar kreeg als bijnaam de ’hofkunstenaar van Monaco’. Voor het prinselijk paleis aldaar staat zijn beeld Il Malizia. Dat vervaardigde hij in 1997, om te eren dat de familie Grimaldi er 700 jaar op de troon zat.

Voormalig koningin Juliana en prins Bernhard voor paleis Soestdijk. Ⓒ Hollandse Hoogte/Berlinda van Dam

Verkade, die in 1970 door het befaamde Amerikaanse tijdschrift Time werd beschreven als ’the hottest underground sculptor’, maakte vooral beelden voor in de openbare ruimte, waarbij Ludmilla nogal eens als inspiratiebron diende.

In Den Haag is dat te zien in het werk L’Attente uit 1981 van een hoogzwangere vrouw. De baby was hun dochter Casmira.

Jubileumjaar

Door de Nederlandse kunstwereld werd zijn werk wel aangeduid als ambachtelijk en commercieel, maar Verkade was niet te spreken over veel dat in de musea te zien was: „Ligt er zo’n hele zaal volgestapeld met autobanden. Of zo’n klootzak heeft allemaal propjes papier versnipperd en verfrommeld op de grond gelegd. Staat iedereen daar op gedempte toon oooh en aaah te zeggen. Op zo’n moment denk ik: ben ik nou gek of zijn zij het met z’n allen?”, vertelde hij in zijn jubileumjaar 2009: vijftig jaar eerder maakte hij zijn eerste beeld.

Verkade exposeerde regelmatig in Nederland, waarbij een deel van de opbrengst aan een goed doel werd geschonken. Dat deed de gevierde kunstenaar liever dan galeries een hoog percentage te laten opstrijken van wat hij verkocht.

Het laatste kunstwerk van Verkade, die op 29 december overleed, maakte hij voor de Stichting Dank Helden van de Zorg, dat zal worden onthuld op een herdenkingsplek voor de slachtoffers van de coronapandemie en als dank voor alle zorgmedewerkers.