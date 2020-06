WHO beveelt borstvoeding aan, geen coronavirus in moedermelk

„We weten dat kinderen relatief weinig kans lopen Covid-19 te krijgen, maar een verhoogd risico hebben op tal van andere ziekten en afwijkingen waartegen borstvoeding beschermt. Uitgaande van het nu beschikbare bewijs adviseert de WHO dat de voordelen van borstvoeding veel groter zijn dat het mogelijk risico Covid-19 door te geven”, aldus de Ethiopiër.

Anshu Banerjee, deskundige op het gebied van voorplanting en de gezondheid van moeder en kind, vertelde dat slechts „fragmenten” van het virus zijn aangetroffen in moedermelk, geen levend virus. Er is tot dusver dus geen enkele bevestiging voor de doorgifte van moeder op kind.

Vrees tweede golf

De coronapandemie beweegt volgens de WHO nog altijd in een opgaande lijn, met als serieus gevaar dat de ziekte vliegensvlug de kop weer opsteekt of terugkeert naar landen zodra die het normale leven hervatten na een lockdown. In In het zuidoosten van Azië wordt hard gewerkt om nieuwe brandhaarden te signaleren en de keten van doorgifte van het virus meteen te breken.

Europa registreert in veel landen minder besmettingsgevallen, maar dat betekent volgens de WHO niet dat het gevaar al is geweken. Verontrustend is de coronacrisis onder meer nog in Zuid- en Midden-Amerika. Mike Ryan, topman van de WHO voor noodtoestanden, wees met name op Mexico. Hij omschreef de situatie daar als „duidelijk heel moeilijk” en een „zware beproeving.”