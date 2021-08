Pentagon corrigeert: bomaanslag Kabul telt één dader

Premium Binnenland

Wie had gedacht dat bescherming tegen IS afhankelijk zou zijn van Taliban?

De chaos in Afghanistan is compleet. Terroristengroep IS-Khorasan heeft met het bloedbad op het vliegveld van Kabul de ogen van de wereld op zich gevestigd. Ze zijn fanatieker dan de Taliban en kunnen uitgroeien tot een gevaar voor het Westen, net als Al-Qaeda. „Wie had gedacht dat we ooit voor rust...