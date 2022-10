Overwerkte Ouwehand (PvdD) tijdelijk uit Kamer: ’Even slikken’

Ouwehand laat dinsdagochtend via Twitter weten dat zij voor zestien weken haar taken als PvdD-fractievoorzitter neerlegt. „Wie strijdt tegen de roofbouw op aarde, doet er goed aan om het óók onder ogen te zien wanneer er roofbouw op haarzelf plaatsvindt”, schrijft ze. „Soms moet een mens nu eenmaal keuzes maken die even slikken zijn.”

Burn-out

Jaren terug nam Ouwehand ook ziekteverlof op. „Wie ooit een burn-out heeft gehad, zoals ikzelf in 2015, weet hoe belangrijk het is om gezondheidsklachten die daar een voorbode van zijn te herkennen – en tijdig in te grijpen om een goed en vlot herstel mogelijk te maken. Dat is wat ik nu doe.” Destijds was Ouwehand bijna een jaar ziek.

Dit keer hoopt ze de schade te beperken tot zestien weken: de minimale periode die een Kamerlid dient op te nemen bij ziekteverlof. In die periode wordt een vervangend Kamerlid aangesteld. De nummer 2 van de partij, Christine Teunissen, neemt de komende maanden het fractievoorzitterschap van Ouwehand over.

Niet de eerste

Dat Ouwehand openlijk aangeeft dat ze ’overbelast’ is, is een verandering. In 2015 hield ze voor de buitenwereld geheim wat haar al die tijd mankeerde. Het taboe op een burn-out in Den Haag lijkt de laatste jaren kleiner te zijn geworden. Eerder moesten oud-Kamerleden Elbert Dijkgraaf (SGP), Han ten Broeke (VVD) en Zihni Özdil (GL) zich terugtrekken vanwege oververmoeidheid en gezondheidsproblemen. Ook de huidige Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Rens Raemakers (D66) kregen een burn-out.

Oud-CDA’er Pieter Omtzigt is de bekendste politicus die met een burn-out kampte. „Ik maakte bizarre werkweken van soms wel tachtig uur”, zei Omtzigt bij zijn terugkeer in de Kamer. Met dat probleem kampen meer politici: door de versplintering in de Kamer – er zijn nu twintig fracties – moeten Kamerleden meer debatten bijwonen en zich in tal van onderwerpen verdiepen.

Werkdruk

Ook in het kabinet slaat de oververmoeidheid zo nu en dan toe. In 2021 kwam VVD-minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) thuis te zitten. Hij meldde zich in eerste instantie drie maanden ziek, maar keerde uiteindelijk nooit terug op zijn post. In het huidige kabinet heeft premier Mark Rutte meer bewindspersonen aangesteld, mede om overbelasting te voorkomen.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft al eens gezegd dat ze de werkdruk in het parlement te hoog vindt. „Een balans tussen werk en privé is belangrijk, voor iedereen en ook voor Kamerleden”, vindt ze. Om die reden mogen debatten in de Kamer in de regel niet langer dan tot 23.00 uur duren. Ook probeert ze de Kameragenda niet te vaak overhoop te gooien.