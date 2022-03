Azarkan krijgt duw van politie zodat Wilders kan passeren

Azarkan stond met zijn kiezers te praten op de Haagse markt, tot hij ineens plaats moest maken voor Tweede Kamer-lid Geert Wilders. „Ik sta hier campagne te voeren”, probeert Azarkan nog te zeggen. Maar tevergeefs: hij wordt aan de kant geduwd door een agent.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Ⓒ Regio15

’Prioriteit’

Denk is niet te spreken over de actie. „Azarkan wordt hard geduwd tijdens het campagne voeren wanneer Geert Wilders plots arriveert. Zowel de politie als zijn beveiligers willen Wilders prioriteit geven boven de veiligheid en campagnerecht van onze Farid.”

De politie laat op zijn beurt op Twitter weten dat Azarkan niet aan de kant wilde gaan. ,,Bij het betreden van de Haagse Markt door de fractievoorzitter van de PVV en zijn beveiligers is het erg druk en is door de politie gevraagd om even ruimte te maken.” Azarkan gaf hier volgens de politie geen gehoor aan, waardoor agenten hem hebben weggeduwd.