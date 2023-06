Premium Het beste van De Telegraaf

Politie laat meerdere verdachten gijzeling Sittard gaan Verkeerde moment, verkeerde plek: politie laat meerdere verdachten gijzeling Sittard gaan

Door Bas Dingemanse

Sittard - De politie heeft besloten vijf mensen vrij te laten, nadat hun betrokkenheid bij een gijzeling in de Handelsstraat in Sittard niet of onvoldoende vast is komen te staan. Zij lijken simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn geweest.