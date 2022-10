Coalitie steggelt over killerrobots: ’Dit is niet langer sciencefiction’

In een debat over autonome wapens waarschuwt D66-Kamerlid Salima Belhaj voor een ’revolutie’ in de militaire wereld. „Terwijl de Oekraïners vechten tegen een monsterlijk regime, voltrekt zich op de achtergrond een stille revolutie. De derde revolutie in oorlogsvoering, waarbij de mens steeds minder zeggenschap krijgt over de inzet van wapens”, zegt Belhaj woensdag. „Een zwerm van twintig drones die doelen identificeert, selecteert, erop afvliegt met 70 kilometer per uur en ontploft: dit is niet langer sciencefiction, dit gebeurt al.”

Het kabinet heeft eerder gezegd dat het zich ’inspant’ voor een verbod op volledig autonome wapens. Ook moeten er internationale regels komen voor de inzet van gedeeltelijk autonome wapens, zoals killerdrones die op afstand bestuurd worden. Maar volgens D66’er Belhaj maken ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) en Kajsa Ollongren (Defensie, D66) daar nog te weinig werk van. Oppositiepartijen SP en PvdA sluiten zich aan bij die kritiek.

VVD en CDA: niet voorop lopen in strijd tegen autonome wapens

VVD en CDA vinden juist dat Nederland niet voorop moet lopen in de strijd tegen autonome wapens. „Het kan niet zo zijn dat wij vanuit vermeende morele superioriteit bepaalde wapens gaan verbieden, en dan bijvoorbeeld wel van de Amerikanen verwachten dat zij ons met die wapens tegen de Russen of Chinezen gaan beschermen”, vindt VVD-Kamerlid Peter Valstar.

Ook van CDA’er Derk Boswijk hoeft het kabinet niet het initiatief te nemen voor een internationaal verdrag tegen killerrobots. „We hebben in het verleden vaker verdragen gesloten, bijvoorbeeld over clusterbommen en mijnen”, zegt Boswijk. „Maar als een land zich opeens niet meer aan zo’n verdrag houdt, en wij roomser zijn dan de paus, kan dat desastreuze gevolgen hebben.”

Irritatie bij D66

De opstelling van VVD en CDA leidt tot irritatie bij Belhaj. De D66’er roept het kabinet op om ’lef en leiderschap’ te tonen. VVD’er Valstar verwijt Belhaj daarentegen ’naïviteit’. „We moeten realistisch zijn over de wereld waarin we leven”, zegt ook minister Hoekstra. „De wereld is een onveilige plaats, waarin er wordt gedreigd met de meest afschrikwekkende wapens.” Over een verbod op autonome wapens zegt Hoekstra: „Dat heeft alleen maar zin als vrijwel alles en iedereen op de wereld dat wil onderschrijven.”

Volgens minister Ollongren biedt de ontwikkeling van autonome wapens ook ’kansen’. „Neem bijvoorbeeld de zeemijnenbestrijding, onderwatersystemen, boten, gevechtsvoertuigen en logistieke robots. En ook chirurgische robots, die gewonde militairen kunnen helpen. Dat zijn hele goede toepassingen, die we juist verder moeten ontwikkelen.”