OM ziet steeds meer bewijs in liquidatiezaak Goedhart: bloedspoor in auto

Dat bleek vrijdag op een inleidende zitting tegen de drie verdachten Badr K. (30), Revelino V. (27) en Marc-Anthony G. (25) bij de rechtbank in Amsterdam. De mannen ontkennen en beroepen zich voor het overige nagenoeg geheel op hun zwijgrecht.

Volgens het OM is er alle reden om de drie mannen in voorarrest te houden. Justitie vermoedt dat het trio het 24-jarige slachtoffer op 2 mei naar de flat Hoptille in Amsterdam-Zuidoost heeft gelokt, om hem daar dood te schieten.

De recherche heeft de gangen van de verdachten op dag van de moord en de dagen daaraan voorafgaand gedetailleerd in kaart kunnen brengen, aan de hand van telefoongegevens. Dat levert een verdacht geheel op, vindt het OM. De gebruikte auto is nabij de plaats van het misdrijf waargenomen. Naar het motief voor de moord doet de politie nog steeds onderzoek.

Mislukte aanslag spyshop

Marc-Anthony G. is in november in Suriname aangehouden en uitgezet naar Nederland. Badr K. wordt behalve van de liquidatie van Goedhart ook verdacht van twee moordpogingen. Daaronder is de mislukte aanslag op de bedrijfsleider van een spyshop in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, in augustus 2018. In die zaak zijn twee andere verdachten inmiddels veroordeeld.

Eerder maakte het OM bekend dat uit onderzoek naar de telefoon van Badr K. is gebleken dat met dat toestel is gezocht naar informatie over de in september geliquideerde advocaat Derk Wiersum. Volgens K.'s advocaten heeft die mededeling er onder meer toe geleid dat K. in sommige media volkomen ten onrechte is omschreven als de moordenaar van Wiersum. K. is op geen enkele manier bij de zaak rond de moord op de advocaat betrokken, benadrukten de raadslieden.

De rechtbank beslist later vrijdag over het voorarrest van de verdachten.