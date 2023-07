Ook laatste 45 gestrande grienden in Australië zijn dood

Zo’n honderd grienden spoelden dinsdagochtend aan op Cheynes Beach. Een halve dag later waren ruim vijftig dieren gestorven. Ruim honderd medewerkers van de natuurbeheerder en 250 vrijwilligers probeerden de laatste 45 dieren vervolgens te redden door de dolfijnachtigen naar dieper water te leiden. Toch spoelden de dieren later weer aan aan land.

Snelle achteruitgang

„Binnen een uur nadat ze gestrand waren, hebben dierenartsen de grienden onderzocht en vastgesteld dat ze tekenen vertoonden van snelle achteruitgang. Twee grienden zijn een natuurlijke dood gestorven. Ons incidentenbestrijdingsteam heeft vervolgens vastgesteld dat de meest passende en diervriendelijke vervolgstap was om de overgebleven 43 grienden te euthanaseren om een einde te maken aan hun lijden”, aldus de Parks and Wildlife Service in een verklaring.

„Dit was vanzelfsprekend niet de uitkomst waarop we gehoopt hebben”, zei natuurbeheerder Peter Hartley in een persconferentie. „Wat ik gisteren wel gezien heb, was het beste dat we als mensheid te bieden hebben.” Hij bedankte alle vrijwilligers die bij slecht weer hun best gedaan hebben om de dieren te helpen.