In mei mogelijk 5000 coronapatiënten opgenomen

De prognose houdt geen rekening met een effect van vaccinaties. Als de Britse variant er niet was geweest, zou in maart of april de rust in de ziekenhuizen zijn teruggekeerd.

De ziekenhuizen behandelden begin januari ruim 2800 coronapatiënten. Dat is inmiddels gedaald tot ongeveer 2400. In de komende weken daalt dat verder, waardoor eind februari minder dan 2000 mensen vanwege Covid-19 opgenomen zijn, verwacht het RIVM. Daarna zal het omslaan en volgt een nieuwe golf in de ziekenhuizen. Begin april zijn meer dan 3000 bedden bezet, half april 4000 en begin mei 5000, verwacht het instituut. Het aantal opgenomen patiënt begint half mei vermoedelijk te dalen.