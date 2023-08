Kabinet wil 2 miljard euro steken in koopkracht lage en middeninkomens

Het kabinet werkt aan een pakket om een stijging van de (kinder)armoede te voorkomen, ingewijden bevestigen het bericht van RTL dat daar waarschijnlijk 2 miljard voor wordt uitgetrokken. Zonder ingrijpen van het kabinet zakt volgens het Centraal Planbureau (CPB) meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Het kabinet hoopt dat te bestrijden met onder meer een hogere huur- en zorgtoeslag en een verhoging van het kindgebonden budget. Het zijn de meest gerichte knoppen om de lagere inkomens te helpen.

Voor autorijders is er geen verlichting in de maak. Het kabinet dacht wel na over het dempen van de aanstaande stijging van de prijzen aan de pomp. Door het einde van een eerder doorgevoerde accijnsverlaging en een verdere taksverhoging aan de hand van de hoge inflatie, dreigt een liter benzine per 1 januari 20 cent duurder te worden.

Accijnsverlaging

Maar het kabinet wil daar niks aan doen. Volgens ingewijden omdat de ingreep duur is en omdat de lastenverlichting ook terechtkomt bij mensen die een duurdere tankbeurt wel prima kunnen betalen. De Tweede Kamer kan na Prinsjesdag proberen een ingreep aan de pomp af te dwingen, maar moet dan ook bedenken waar dat van betaald wordt. Een meerderheid steunde eerder dit jaar een voorstel van VVD en CDA om lagere accijnzen mee te nemen in de begrotingsoverleggen.

Op een ander gebied denkt het kabinet wél aan een verhoging van het accijns, namelijk die op tabak. Door de belasting op sigaretten en shag te verhogen, wil het kabinet ook nog wat geld binnenhalen. De tabakaccijns gaat volgens eerdere afspraken al omhoog, daar komt nog een extra slag bovenop. Wat dat betekent voor de prijs van een pakje is nog niet duidelijk.

Topoverleg

Woensdagavond is het laatste begrotingsoverleg op het ministerie van Financiën. Opvallend genoeg is dat zonder een deel van de kabinetstop. De afgelopen dagen is veel van het werk al gelaten aan secondanten van de partijen. Van de kabinetstop zat alleen CU-vicepremier Schouten daar zelf bij. Verder schoven minister Harbers (Infrastructuur, VVD), staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw, D66) en staassecretaris Van Rij (Financiën) aan. Zij ronden het werk woensdagavond af met minister Kaag (Financiën).

Rekening

Bij dat laatste overleg moeten nog wel wat knopen worden doorgehakt: namelijk de vraag wie de rekening van het miljardenpakket voor de koopkracht moet oppakken. Er is een gat van zo’n 300 miljoen euro over, waar dekking voor wordt gezocht.

Naast nieuwe bezuinigingen wordt er gekeken naar een verhoging van de winstbelasting voor bedrijven, een knop waar het kabinet al langer aan draait. Dat zal in het verkeerde keelgat schieten bij werkgeversorganisaties. „Wij willen geen lastenverzwaring. Echt geen lastenverzwaring. Lastenverzwaring is wat we absoluut moeten voorkomen”, zei een woordvoerder van VNO-NCW deze week.

Daarnaast is er een technische variant bedacht om hogere middeninkomens iets meer taks te laten betalen. Door de hoge inflatie gaat de grens voor het betalen van het toptarief (49,5 procent) komend jaar in principe met duizenden euro’s omhoog. Die grens stijgt namelijk mee met de inflatie, en zou met bijna 10 procent stijgen van zo’n 73.000 euro naar ongeveer 80.000 euro. Hogere middeninkomens zouden dan langer in het lagere tarief (zo’n 37 procent) vallen.

Bekijk ook: Overheid heeft de taak om juist de middeninkomens meer te steunen met lagere belastingen en premies

Bezuinigingen

Het is nu een optie om die grens niet zo hard te laten stijgen, waardoor de overheid het hogere tarief over een groter deel van de inkomens kan heffen. De vraag is of de VVD dit soort ingrepen ziet zitten, de partij betaalt de rekening liever via bezuinigingen dan lastenverzwaringen.

Het plan valt in elk geval slecht bij Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals. Hij spreekt van ’inkomensafhankelijke kunstgrepen en ondoordachte proefballonnetjes’. Hij waarschuwt dat ook de middenklasse hier last van zal hebben: „Misplaatste ideeën van wat hoge inkomens zijn brengt werkende middengroepen steeds vaker in de knel. De nivelleringsdrang moet stoppen.”