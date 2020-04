Koningsfeestje? ’Dan zwaait er wat’

Burgervader Bruls kondigt daadkrachtig optreden van handhavers aan: „Er wordt maandag opgetreden tegen groepsvorming, bijvoorbeeld op straat, parken of in winkels.”

„Door thuis te blijven zorgen we er samen voor dat de verspreiding van het virus wordt beperkt”, zo schrijven de burgemeesters in een verklaring. „Gelukkig zien we dat de meeste mensen zich nog steeds houden aan de kabinetsmaatregelen en proberen om de afstand van 1,5 meter aan te houden.”

’Steeds drukker op straat’

Zondag was het buiten drukker dan zaterdag, constateerden de burgemeesters van ons land. Vooral in grote stadscentra, parken en tuincentra. „Maar er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan”, laten ze weten in een verklaring.

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht sloot afgelopen weekend in zijn stad een skatebaan. Daar werden de coronaregels onvoldoende nageleefd. „Maar het algemene beeld is dat mensen goed omgaan met de regels. Het is goed beheersbaar en mensen zijn over het algemeen goed aanspreekbaar. Sterker nog: mensen spreken elkaar ook aan op hun gedrag. Tot nu toe doet Nederland het heel behoorlijk.

Alleen voor boodschap naar buiten

Wat Koningsdag betreft zet Van Zanen extra handhavers in. De Utrechtse burgemeester vraagt mensen niet gezellig te gaan winkelen. „Doe, als het nodig is, je boodschappen. En keer daarna weer naar huis.” Er zijn in Utrecht geen signalen dat er feestjes gepland zijn. „We zien wel brutale teksten langskomen, maar geen serieuze plannen, al weet je nooit wat mensen allemaal privé gaan doen. Commerciële partijen doen het in elk geval niet. Daar is geen enkele aanwijzing voor. Als die regels worden overtreden, dan zwaait er ook echt wat.”