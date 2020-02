Zeehond na urenlange actie bevrijd van ’gemene netten’

De dierenvrienden kregen dinsdagmorgen de melding dat op het strand bij Nes op Ameland een grijze zeehond was aangetroffen die helemaal vastzat ’in oude netten, touw en gemene stukken nylondraad’. „Dit afval had inmiddels tot snijwonden geleid en het leek uitgesloten dat het dier zichzelf nog zou kunnen bevrijden. Wat volgde was een urenlang gevecht met strakgespannen touw en een dier in doodsnood”, melden de dierenvrienden op Facebook.

Het plaatselijke Reddingsteam voor Zeedieren kwam ter plaatse om hulp te bieden. De lastige reddingsoperatie duurde uiteindelijk drie uur lang. Ook voorbijgangers hielpen mee om de zeehond te bevrijden. „Na deze intensieve reddingsactie heeft het dier zelf de weg naar de branding weer kunnen vinden. Het zoute zeewater zal verder de wonden doen genezen.”