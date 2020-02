Carnavalsgekte: Dijkhoff ’stapt over’ naar dierenpartij

„Het hele jaar wordt er hard gewerkt. Nu even dit”, schrijft VVD-kopstuk Dijkhoff bij een ronkend ’persbericht’ over de oprichting van de Partij voor de Wilde Dieren. In de verklaring strooien de liberale carnavalsvierders met woordgrappen en vrolijke steken onder water richting de échte Partij voor de Dieren.

Om de ’nieuwe politieke partij’ onder de aandacht te brengen lopen Dijkhoff en Aartsen tijdens het volksfeest samen met twee lokale VVD’ers in een safarikostuum door de straten van Kielegat (Breda).

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van dierenpartij kan wel lachen om de carnavalsstunt: „Hoe meer na-apers, hoe beter!”