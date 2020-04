Kentekenparkeren Amsterdam ’gerechtvaardige inbreuk op privacy’

Sinds 1 juli 2013 hanteert Amsterdam een systeem van kentekenparkeren waarbij een parkeerder via de parkeerautomaat of mobiele telefoon het kenteken van zijn of haar auto moet opgeven om parkeerbelasting te kunnen voldoen. Controle vindt plaats door scanauto’s en de daarmee verkregen gegevens worden in versleutelde vorm korte tijd bewaard. Als er niet is betaald, wordt de versleuteling ongedaan gemaakt en vraagt de heffingsambtenaar bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) de persoonsgegevens van de kentekenhouder op, waarna een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden opgelegd.

Een belanghebbende meende dat dit systeem in strijd is met het EVRM, maar ving bot bij het gerechtshof Amsterdam en ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad. Die oordeelt dat er inderdaad sprake is van inmenging in het privéleven, maar vindt dat gerechtvaardigd omdat „de eis van het opgeven van het kenteken is te lezen in de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam in combinatie met de Gemeentewet”, aldus de uitspraak.