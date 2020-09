Russische oppositieleider Navalny ontslagen uit ziekenhuis

Navalny was vorige maand erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Hij belandde eerst in een Russisch ziekenhuis en is later overgebracht naar Duitsland. Daar stelden onderzoekers vast dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif. Het ziekenhuis waarschuwt dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de mogelijk langetermijngevolgen zijn van die vergiftiging.

De politicus is een bekende tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Nadat Navalny onwel was geworden, gingen zijn medewerkers zelf op zoek naar bewijsmateriaal. Ze namen een lege waterfles uit zijn hotelkamer mee voor onderzoek in het buitenland. Op die fles zou novitsjok zijn aangetroffen.