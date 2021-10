Zalmoorlog dreigt met noordelijke landen

Reden is dat vissers uit de drie noordelijke landen zich niet aan afspraken houden en te veel vis wegvissen uit de noordelijke wateren, waar Nederlandse bedrijven ook in vissen. Het gaat dan vooral om grote hoeveelheden makreel.

Om de landen economisch het hardst te treffen wordt overwogen om het mes te zetten in de import van kweekzalm, waaraan de noordelijke landen als exporteurs veel verdienen.

Vangstquota

Eerder klonken er al zorgen in de Tweede Kamer over de handelwijze van de Noren, IJslanders en Faeröerders. Onder andere de VVD en CDA stelden dat noordelijke vissers hun vangstquota (afspraken waarin staat hoeveel vis gevangen mag worden) stelselmatig te hoog vaststellen, waardoor ze overbevissing veroorzaken.

Daarmee benadelen zij andere vissers, onder meer uit Nederland. Visbedrijven uit ons land moeten zich wel houden aan strenge Europese quota waarin wordt vastgesteld hoeveel vis zij per jaar mogen vangen.

’Ernstig’

Om de Noren, IJslanders en Faeröerders te straffen voor die praktijken opperen de partijen om snel sancties in te zetten. Iets wat ook andere landen in de Europese Unie inmiddels bepleiten. Demissionair visserijminister Carola Schouten bevestigt met andere Europese visserijlanden te willen kijken naar mogelijke sancties. Ze noemt het ’ernstig’ dat de landen ’eigenhandig hun vangstmogelijkheden voor in het bijzonder makreel verhogen’.

Wel wil Schouten eerst in kaart brengen wat de gevolgen van de sancties zijn, onder andere voor de Nederlandse visverwerkende industrie. Daarom zal ze in Brussel aandringen op een ’haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke handelsmaatregelen zodat deze afgewogen en gericht ingezet kunnen worden’.