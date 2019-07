Oorlogsslachtoffers Bosnië eindelijk begraven

De slachtoffers zaten in 1992 merendeels in gevangenkampen nabij Prijedor. Hen werd verteld dat ze zouden worden vrijgelaten. In plaats daarvan werden ze door Servische troepen aan de rand van de Koricani-klippen in Centraal Bosnië opgesteld en vervolgens gefusilleerd, waarna hun lichamen in het 100 meter diepe ravijn vielen.

De lichamen werden pas vorig jaar ontdekt. Zij lagen onder een dikke laag stenen, aangebracht om de bewijzen aan de etnische zuiveringen te verhullen. Op die plaats zijn circa 200 mensen om het leven gebracht. Een enkeling kon ontsnappen door zelf van de klippen te springen en zich vast te klampen aan bomen.

Elf politieagenten uit Bosnisch-Servië zijn door het tribunaal in Den Haag veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de oorlogsmisdaden.