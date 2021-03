Zorgpersoneel meldt zich voor ’cruciale compensatie’ na besmetting

Om zorgmedewerkers niet financieel te laten opdraaien voor het eventueel oplopen van het virus, werd vanaf november vorig jaar de mogelijkheid tot compensatie geboden. Sinds dat moment heeft IZZ al 375 aanvragen voor compensatie binnengekregen. Hiervan zijn 300 aanvragen binnen twee weken toegekend en afgehandeld. Dat komt in totaal neer op zo’n 175.000 euro.

De overige aanvragen zijn volgens de organisatie net ingediend of nog in behandeling.

Volgens Roland Kip, algemeen directeur van IZZ, hebben veel zorgmedewerkers nog altijd te kampen met de naweeën van toen zij corona opliepen op de werkvloer. „Zowel fysiek als mentaal.”

Druk op de zorg

Hierom verwacht hij dat de echte grote klap voor zorgmedewerkers nog gaat komen. „Het is daarom cruciaal om hen te ondersteunen bij het verwerken hiervan”, stelt Kip. Volgens de directeur moet alles op alles gezet worden om te voorkomen dat personeel uitvalt of zelfs stopt met het werk in de zorg, dat tijdens de crisis al met veel ziekteverlof kampt. „Ook de overheid zal moeten investeren in de preventie en in het behoud van het zorgpersoneel zelf.”