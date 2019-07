Geen enkele relschopper ‘Pegida-demo’ meldt zich

Dat is opmerkelijk, omdat in andere, vergelijkbare zaken het rigoureuze middel van foto’s online zetten al snel ertoe leidde dat verdachten zich meldden om ervoor te zorgen dat hun beeltenis zo snel mogelijk van internet zou worden gehaald.

Dat gebeurt zodra de identiteit van de personen bekend is, laat een woordvoerder van de politie weten. Hij stelt dat er wel reactie is gekomen op de foto’s die zijn geplaatst op de politiepagina die wordt gebruikt voor gezochte en vermiste personen.

Bekijk ook: Politie toont beelden relschoppers Eindhoven

,,We hebben diverse interessante tips gekregen”, laat hij dinsfag eind van de middag weten. De verdachten kregen voor publicatie al de kans zichzelf te melden, maar deden dat toen ook al niet.

Een protestactie van de extreemrechtse beweging Pegida in Eindhoven mondde zondag 26 mei uit in zware onlusten. De politie beschikte al wat langer over camerabeelden van het gebied waar antibetogers – van wie een deel 'allahu akbar' schreeuwde – met stenen, stokken, vuurwerk en andere voorwerpen de politie en demonstranten bekogelden.

Ook beletten de relschoppers de doorgang naar de Al Fourgaan-moskee, waar Pegida onder andere een gefrituurde varkenslap wilde eten. De betoging moest uit veiligheidsoogpunt voortijdig worden afgebroken.