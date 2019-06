Conducteur tot bloedens toe mishandeld in trein Dieren

Ook kinderen zagen de arrestatie op station Dieren voor hun ogen voltrekken. Ⓒ Melvin/Persbureau Heitink

DIEREN - Een conducteur van de NS heeft zondagavond in de trein bij het Gelderse Dieren rake klappen gehad van een boze reiziger. De verdachte is door agenten in de handboeien geslagen en uit de trein gehaald voor verhoor.