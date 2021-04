Bijna 5 miljoen vaccins toegediend, Nederland vijfde van EU

Hongarije gaat in de EU inmiddels aan kop. Het land heeft buiten het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om het Russische vaccin Spoetnik V goedgekeurd en vaccineert daar veel inwoners mee. Volgens cijfers die het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bijhoudt over de vaccinaties, heeft inmiddels 40 procent van de Hongaren ten minste één dosis ontvangen.

Volgens de Europese cijfers, waarin de laatste update van woensdag nog niet was verwerkt, heeft in Nederland 26,5 procent van de bevolking op zijn minst één dosis ontvangen. In Estland is dat 26,8 procent. Finland staat op de derde plaats met 30 procent, het kleine Malta is tweede met 36 procent.

Het EMA is nog bezig met een beoordeling van het Russische vaccin, dat volgens publicaties van de ontwikkelaars zeer effectief is. Nederland volgt de Europese toezichthouder als het om vaccins gaat. Net als bij Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca zijn van Spoetnik V twee doses nodig voor een zo hoog mogelijke bescherming. Janssen maakt het enige in de EU goedgekeurde vaccin waarvan slechts één prik nodig is.

Berekeningen

Het Nederlandse vaccinatiecijfer, dat dagelijks wordt bijgewerkt op het coronadashboard, is deels gebaseerd op berekeningen. Gegevens van zorginstellingen en huisartsenpraktijken stromen nog niet automatisch binnen in een centraal systeem van het RIVM. Daarom wordt het aantal prikken dat daar is gezet bepaald op basis van afgeleverde doses. Daarin zit dan de aanname dat die in de dagen na bezorging daadwerkelijk zijn toegediend. GGD’en, die het meest prikken, leveren wel harde cijfers aan.

Wereldwijd gaat Israël aan de leiding. Van de inwoners van 16 jaar en ouder heeft daar al meer dan 80 procent twee prikken gekregen. Ook de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk laten de EU achter zich. In beide landen heeft al meer dan de helft van de volwassen bevolking een eerste prik ontvangen. In het Verenigd Koninkrijk stond de teller begin deze week op 43 miljoen toegediende doses. Ruim 10 miljoen daarvan betroffen een tweede prik.