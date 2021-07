Biden: Amerikaanse leger eerder Afghanistan uit

Biden stelde dat de VS naar Afghanistan waren gekomen om de terroristen verantwoordelijk voor de aanslagen in 2001 te straffen. „We gingen niet naar Afghanistan om een nieuw land te maken.” Volgens Biden zijn Afghaanse leiders samengekomen „om te werken aan de toekomst.”

Eerder schreven Amerikaanse media dat de Amerikaanse inlichtingendiensten geloven dat de Afghaanse regering binnen een half jaar kan vallen. Vanuit het Pentagon klonken ook pessimisme. Maar volgens Biden is de machtsovername van de Taliban „niet onvermijdelijk.” Hij zegt dat de Afghanen goed Amerikaans materiaal hebben en dat de VS het land op andere manieren zullen blijven steunen.

De Taliban zijn juist grote delen van Afghanistan aan het overnemen. Het Afghaanse leger is aan de verliezende hand. Honderden soldaten zijn het eigen land uitgevlucht. Overal waar de Taliban de macht terug hebben gewonnen, lijken vrouwenrechten meteen de dupe.

Generatie

Maar „nog een jaar vechten is geen oplossing”, aldus Biden. Hij stelt dat er inmiddels soldaten vechten wiens ouders ook al in Afghanistan zaten. „Ik zal niet nog een generatie Amerikanen naar een oorlog sturen.”

Duizenden Afghaanse tolken gaan in andere landen hun Amerikaanse visum afwachten. Het lot van hen is zeer onzeker als de Taliban het land overnemen. „Er is een huis voor jullie in de VS”, belooft Biden echter.

Rusland

De CVVO, het militaire bondgenootschap van Rusland en vijf andere voormalige Sovjet-staten, geeft ondertussen aan dat hun troepen klaarstaan voor als de Afghaanse situatie verslechtert.

