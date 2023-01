Premium Het beste van De Telegraaf

’Jolige sfeer’ in rechtbank tijdens derde zittingsdag Richard de Mos in rechtszaak om corruptie: ’Ze kunnen me alles afpakken behalve mijn humor’

Lieke Jongbloed

Ⓒ ANP / HH

Den Haag - De verkoop van de veelgeplaagde parkeergarage De Zeeheld, die tien jaar leegstond, in het Haagse Zeeheldenkwartier is onderdeel van het strafdossier tegen voormalig wethouder Richard de Mos en de zeven medeverdachten. De parkeergarage was van Edwin Jansen, voormalig Idols-jurylid en ontdekker van onder andere Anouk en werd uiteindelijk door de gemeente gekocht.