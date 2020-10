Minister: loslopende nertsen hadden corona

Nadat de dieren waren gevangen, zijn ze gedood en naar een onderzoekslab in Wageningen gebracht. Daar zijn ze positief getest. De nerts bij Deurne bevond zich zo’n 1,2 kilometer van de dichtstbijzijnde geruimde houderij, de nerts bij Egchel was nog dichter in de buurt van twee besmette bedrijven.

Volgens Schouten is er niet meteen reden tot paniek. „De ervaring op de nertsenbedrijven heeft laten zien dat intensief contact met een nerts nodig is om besmet te raken door een nerts”, aldus de bewindsvrouw. De schuwe beesten zullen niet zomaar zelf contact opzoeken met mensen. De rol van nertsen in de flinke toename van het aantal besmettingen onder mensen is „verwaarloosbaar.”

Als iemand een nerts ziet lrondopen, moet diegene de gemeente bellen. Die kan het dier laten vangen.

’Ontsnapping voorkomen’

Dat tientallen besmette nertsenhouderijen worden geruimd, betekent niet dat het aantal ontsnapte nertsen toeneemt. Er worden tal van maatregelen genomen om ontsnapping te voorkomen, meldt Schouten. „Besmette bedrijven worden geruimd en pelsdierhouders voorzien hun bedrijf van een omheining en spannen zich er maximaal voor in om het ontsnappen van dieren te voorkomen. Tijdens een ruiming spant de NVWA zich maximaal in om eventueel ontsnapte nertsen direct te vangen. Hiervoor zijn er op een bedrijf vangstokken, vangkooien en handschoenen aanwezig.”

Bekijk ook: Coronagolf treft grote Brabantse school

Inmiddels is op de helft van de nertsenbedrijven in Nederland een besmetting aangetroffen. Vanwege de besmettingen, wordt de nertsenfokkerij per maart 2021 al verboden, drie jaar eerder dan gepland. Er blijven steeds besmette bedrijven opduiken, terwijl er wel voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Mogelijke komt dit doordat de bedrijven al in juni of juli besmet waren, maar nu pas gesignaleerd worden. „Ik heb daarom onderzoek ingezet dat hier mogelijk meer duidelijkheid over kan geven.” Het gaat om een onderzoek naar antistoffen en PCR-onderzoek, dat het genetisch materiaal (DNA) van het coronavirus kan opsporen.