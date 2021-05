Avond-emigreren naar Belgisch terras

Anahit en haar vriendinnen: „In Holland waren ze zó laat met de maatregelen dat we eerst naar jullie gingen. En nu is het geloof ik andersom. Ⓒ Rias Immink

Antwerpen - Nu in België de terrassen tot tien uur open zijn, lonkt voor Nederlanders een trip naar de zuiderburen voor een pintje in de buitenlucht. En dat is te zien, want veel landgenoten zijn op de eerste heropeningsdag afgereisd naar Antwerpen. Hotels merken een toename van Nederlandse bezoekers en landgenoten laten zich zien en horen in het stadscentrum. Daarmee is een tegenovergestelde situatie ontstaan in vergelijking met het begin van de lockdown: toen kwamen Belgen juist naar ons toe.