‘Enorm amateurisme bij CDA, partij is zijn mojo kwijt’

Het roer moet om bij Hugo de Jonge. De coronaminister is nipt verkozen tot lijsttrekker van het CDA, maar is hij ook de leider? Er is de afgelopen maand niets gedaan om de eenheid binnen de partij te bewaren. De christendemocraten zijn geen team en ondertussen wordt de uitslag van de lijsttrekkersverkiezingen in twijfel getrokken. Eigenlijk gebeurt nu precies hetgeen dat het CDA op voorhand wilde voorkomen, zegt Wouter de Winter in de podcast Afhameren.