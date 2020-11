Brein achter atoombom-plannen Iran geliquideerd

Het ministerie van Defensie bevestigde de dood kort nadat Iraanse media het overlijden van de topexpert hadden gemeld.

Fakhrizadeh gaf volgens Westerse landen, Israël en Iraanse bannelingen leiding aan het programma voor nucleaire wapens dat in 2003 werd stilgelegd. Iran heeft altijd ontkend dat het op zoek was of is naar het maken van een atoombom.

Ⓒ AFP

Eerder dit jaar raakte het belangrijke Iraanse nucleair complex bij Natanz zwaar beschadigd door sabotage, zoals de Iraanse autoriteiten het omschreven, zonder een dader te noemen. Buitenlandse waarnemers vermoeden een aanslag.

Bouw nieuwe installatie

Iran kondigde enkele maanden geleden aan een nieuwe, grotere nucleaire installatie te bouwen als vervanging van het complex dat in juli werd verwoest door een explosie en een daarop volgende brand. In de installatie werd uranium verrijkt, dat wordt gebruikt in kerncentrales en atoomwapens.

Het Iraanse nucleair complex bij Natanz. Ⓒ Stringer

Volgens het internationale nucleaire akkoord uit 2015 zou Iran het eigen atoomprogramma beperken in ruil voor verlichting van sancties. Toen de Verenigde Staten zich uit het akkoord terugtrokken, begon Iran weer meer verrijkt uranium te produceren.

Iran wijst naar Israël

In Iran is met woede gereageerd op de moordaanslag. Het land zegt aanwijzingen te hebben dat Israël een rol heeft in de moord. De moord „laat de intensiteit van de haat van onze vijanden zien”, reageerde minister van Defensie Amir Hatami. Minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif claimde dat er „serieuze aanwijzingen” waren over een rol van Israël in de aanslag.

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaf geen commentaar. Het ministerie van Defensie in Amerika, bondgenoot van Israël en vijand van Iran, wilde ook niet op de kwestie ingaan.