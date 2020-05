Politie zoekt getuigen van doden lammetje in Midden-Beemster

Zaterdagmorgen ontdekte de eigenaar dat zijn lammetje dood in het weiland lag. Volgens de politie is het ’overduidelijk dat het dier door een mens is gedood’. De dierenpolitie is hierop een onderzoek gestart, zo wordt geschreven op de website van de politie.

De politie is op zoek naar getuigen. Wie iets opvallends of verdachts heeft gezien in een weiland aan de Middenweg in de Midden-Beemster tussen vrijdagavond 20.00 uur en zaterdagochtend 7.00 uur wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.