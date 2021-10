Weginspecteurs steeds vaker in levensgevaar door massaal negeren rode kruisen

Binnenland

Politie pakt man op die oproept 50 kilometer per uur te rijden op snelweg Utrecht

De politie heeft aan het begin van de avond een man opgepakt omdat hij via sociale media mensen opriep 50 kilometer per uur te gaan rijden op snelwegen rond Utrecht. De verdachte blijkt de 53-jarige Michel Reijenga, van de actiegroep Nederland in Verzet te zijn, zo bevestigt zijn advocaat vrijdagavo...