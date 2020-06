LIVE | Overheid VS verbiedt ’Trumps’ HCQ

De Amerikaanse overheid trekt zijn handen af van de vermeende coronabestrijders hydroxychloroquine en het verwante chloroquine. De medicijnenwaakhond FDA heeft besloten dat de twee middelen niet meer mogen worden toegediend in noodgevallen bij behandelingen tegen het coronavirus.

Volgens de instantie, die zegt zich te baseren op nieuw bewijs, is het onwaarschijnlijk dat de medicijnen effectief zijn tegen corona. Zo blijkt hydroxychloroquine infecties niet te voorkomen.

Het medicament is eigenlijk bedoeld tegen malaria en werd bekend omdat het door de Amerikaanse president Trump de hemel in werd geprezen. In combinatie met een antibioticum en zink zou het een van de grootste doorbraken in de geschiedenis van de geneeskunde kunnen worden, aldus de president. Hij zou de twee middelen ook zelf hebben genomen uit voorzorg na enkele coronabesmettingen in zijn omgeving.

Schandaal The Lancet

Het medicijn was dus hevig gepolitiseerd. Ondertussen claimde een groep artsen onder aanvoering van de Fransman dr. Didier Raoult, die talloze wetenschappelijke publicaties op zijn naam heeft en zich nu manifesteert als vreemde eend in de bijt, geweldige resultaten met ’HCQ’. In een vroegtijdig stadium én met een antibioticum en zink zouden honderden patiënten zijn genezen.

Het middel is spotgoedkoop en breed toegankelijk. Toen een grote studie in The Lancet aankaartte dat het niet werkte, en bovendien gevaarlijk zou zijn, werd het middel in de ban gedaan door de WHO en veler regeringen wereldwijd. De studie in The Lancet werd echter ingetrokken. Het databureau achter de resultaten had een sciencefictionschrijver in dienst en een voormalig pornoacteur, en leek te sjoemelen met resultaten. Hoe het ooit door de ’keuring’ kwam, is een raadsel.

De WHO heeft het HCQ-onderzoek weer hervat, terwijl het Nederlandse onderzoek naar chloroquine en hydrochloroquine definitief is stilgelegd.

