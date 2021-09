100-jarige vrouw valt uit raam, voorbijgangers vinden haar in de struiken

Het opmerkelijke incident speelde zich afgelopen weekend in de nacht van zondag op maandag af. Een honderdjarige bewoonster van het woonzorgcentrum langs de Gasthuisstraat in Pamel werd gewond aangetroffen in een struik. Het slachtoffer kreeg ter plaatse eerste hulp en werd vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werden verschillende breuken vastgesteld.

„Een late wandelaar heeft onze nachtploeg op de hoogte gebracht, die op hun beurt onmiddellijk de spoeddiensten, de politie en de familie waarschuwden”, aldus Filip Rooryck, dagelijks bestuurder bij Onze-Lieve-Vrouw.

Klacht

Het eerste onderzoek bracht al snel aan het licht dat de dame door een raam vanaf de eerste verdieping naar beneden was gevallen. Hoe dat kon en wat er exact gebeurde, is onduidelijk. Het parket Halle-Vilvoorde laat weten dat het een klacht van de familie tegen het woonzorgcentrum onderzoekt.

Ondanks het feit dat het slachtoffer gevonden werd door een toevallige voorbijganger, is Filip Rooryck van mening dat het personeel weinig te verwijten valt. „Onze medewerkers hebben correct en accuraat gehandeld. Ze ontvingen van de bewoner vooraf geen oproep of signaal die dit incident zou kunnen verklaren. Wij betreuren dit voorval ten zeerste en zullen er alles aan doen om een herhaling in de toekomst te voorkomen”, sluit hij af.