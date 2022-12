7 jaar cel geëist tegen ex-advocaat en neef Taghi: ’Was de onmisbare schakel’

Dat Youssef dat deed in zijn rol van advocaat werd hem extra zwaar aangerekend. „We moeten erop kunnen en mogen vertrouwen dat advocaten integer zijn. Youssef was niet integer.”

Tegenspraak

Volgens de officieren blijkt nergens uit dat Youssef niet anders kon en door zijn oom onder zware druk werd gezet. Integendeel. Hij kon hem zelfs tegenspreken, leverde ongevraagd advies en kon ongestraft kritiek leveren op een van de zoons van Ridouan Taghi.

Youssef werd door de familie van Ridouan benaderd „toen de communicatie via advocate Ines Weski niet, of niet snel genoeg, werkte”, aldus de officieren.

Het inzetten van een zogenoemde geheimhouder was cruciaal, omdat gesprekken tussen advocaten en verdachten niet mogen worden afgeluisterd. Alle andere communicatie binnen de Extra Beveiligde Inrichting in Vught wordt gecontroleerd.”

Berichten

In juli 2021 ontstond het vermoeden dat Ridouan Taghi via zijn neef berichten kon ontvangen en versturen. Er werd besloten tot de uitzonderlijke stap om de gesprekken af te luisteren, en vanaf half september ook te filmen.

„Daaruit kwam een ontluisterend beeld naar voren van de doordachte en zeer doortrapte manier van communiceren”, aldus de officieren. In de zittingszaal toonden ze beelden van de mannen die onsamenhangende gesprekken voerden, maar ondertussen communiceerden met geschreven teksten die ze tegen het glas dat hen scheidde drukten. De teksten werden na lezing meteen doorgekrast.

Plannen

In totaal 98 keer had Youssef contact met zijn oom, zowel in persoon als telefonisch. Soms bezocht Youssef hem twee keer per dag. Ridouan Taghi eiste dat hij 24 uur per dag beschikbaar was.

Niet alleen kon door Youssef de criminele organisatie blijven draaien, maar kon ook een plan om Ridouan Taghi uit de EBI te bevrijden worden gesmeed, zegt het OM. Dat kreeg de naam Bios: Bunker in Osdorp. Dat is de naam van de extra beveiligde rechtbank waar Ridouan Taghi en zestien medeverdachten terechtstaan. Uitbreken uit de EBI – de ’kluis’ in de woorden van Ridouan Taghi - kan uitsluitend met gebruik van grof geweld. „De deuren zullen niet vanzelf opengaan.”

Er was ook een noodplan, voor het geval Bios zou mislukken. Dat kreeg „zeer vilein” volgens de officier, de onschuldige naam Mega Mindy. Het doel: vier medewerkers van de EBI gijzelen. Hun adressen en andere privégegevens moesten door een corrupt contact bij de Belastingdienst worden opgezocht.

Namen circuleerden

Youssef heeft steeds gezegd dat hij die namen niet heeft doorgegeven, maar dat gelooft het OM niet. De namen circuleerden wel degelijk binnen de criminele organisatie die zich volgens de officieren kenmerkte „als een goed georganiseerd, strak aangestuurd samenwerkingsverband met Ridouan Taghi als absolute leider.”

Youssef heeft steeds beweerd dat hij pas boodschappen ging doorgeven vlak voordat hij werd afgeluisterd in augustus en gefilmd vanaf september 2021. Ook dat gelooft het OM niet. „De berichten kwamen niet uit de lucht vallen, en iedereen wist precies waarover ze gingen. Terwijl ze voor het OM aanvankelijk nog wat moeilijk te duiden waren.”

’Sluipenderwijs erin getrokken door Ridouan Taghi’

Volgens advocaat André Seebregts is Youssef sluipenderwijs erin getrokken door Ridouan Taghi. Aanvankelijk met onschuldige verzoeken die iedere keer een klein stapje verder gingen. „Tot hij zich realiseerde dat hij ver over de schreef ging.”

’Nee’ zeggen was geen optie, zegt Seebregts. Hij wees op de extreem gewelddadige reputatie van Ridouan Taghi. „Ridouan heeft zelf gezegd dat hij zich kan voorstellen dat Youssef enige druk voelde.”

Wie praat, die gaat

Naar de politie stappen was geen optie, aldus de advocaat. Het adagium van Ridouan Taghi is „Wie praat, die gaat.” Seebregts: „De enige optie was stoppen met de advocatuur, een andere baan zoeken en tot die tijd traineren en vertragen.”

Volgens Seebregts is wel duidelijk dat Youssef uiteindelijk verkeerde keuzes heeft gemaakt, „en dat weet hij. Het had niet zo mogen lopen. Maar daar heeft hij al een hele zware prijs voor betaald. Hij heeft zichzelf te schande gemaakt, zijn carrière is geruïneerd.”