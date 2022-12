LIVE | OM eist 7 jaar cel tegen ex-advocaat en neef Taghi

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Vanaf maart 2021 bezocht T. zijn gedetineerde neef vele malen. Taghi heeft meerdere advocaten en zou T. onder meer hebben ingehuurd voor mediazaken. Na enige tijd werd volgens het OM duidelijk dat de twee in de EBI heel andere dingen bespraken dan reguliere kwesties en werd er in het diepste geheim een onderzoek gestart. Taghi zou onder meer diverse uitbraakplannen met zijn neef hebben besproken. Daarnaast zou T. tal van berichten van Taghi naar buiten hebben gesmokkeld en hem berichten van veronderstelde handlangers buiten de gevangenismuren hebben bezorgd.

Tijdens de zitting zijn meerde verklaringen van Youssef T. besproken. Er zijn voorbeelden opgenoemd waaruit zou blijken dat T. een belangrijke rol zou spelen in de organisatie van Taghi. Onder anderen de verklaring dat T. enkel een boodschappenjongen zou zijn wordt door de officier als ongeloofwaardig bestempeld. Hij zou ’een enorme bijdrage hebben geleverd’ en ’een onmiskenbare schakel’ in de criminele organisatie zijn.

Wat het OM betreft is T. schuldig aan deelname aan de criminele organisatie geleid door Ridouan Taghi. Alle andere feiten, het witwassen, de drugshandel en nog meer hangen daarmee samen, zegt de OvJ. Toch vraagt het OM vrijspraak voor de verdenking van witwassen omdat die niet kan worden gekoppeld aan concrete bedragen.

T. was niet integer, gaat de OvJ verder. „Hij maakte zich schuldig aan criminele handelingen in zijn rol van advocaat. Dat laatste is strafverzwarend. Hij zorgde ervoor dat de criminele organisatie kon doordraaien en verdiende er ook aan.” Verder zei hij dat we „moeten kunnen vertrouwen dat een advocaat integer is.” Hij noemt de rol van T. „ontwrichtend.”

Tot slot kon „Ridouan vanuit de EBI zijn eigen uitbraak organiseren”. De OvJ noemt het „een scala aan ernstige feiten.” Ook zouden er meer dan 4 EBI-medewerkers in gevaar zijn gebracht met de uitbraakplannen.

Arrestatie

De voormalig advocaat werd op 8 oktober vorig jaar tijdens een bezoek aan Taghi gearresteerd en zit sindsdien vast. In aanloop naar zijn arrestatie heeft justitie een paar bezoeken heimelijk gefilmd en afgeluisterd.

T. vertelde de rechters dat hij om veiligheidsredenen alleen over zichzelf kan praten. Namen van anderen die mogelijk betrokken waren, kan en wil hij niet noemen.

De strafzaak heeft zijn leven „verwoest”, zei T. „Ik heb gestudeerd, een eed afgelegd. Ik had een prachtig leven.” Hij is inmiddels geen advocaat meer en ziet de toekomst somber in.

Tegen Taghi is in juni in het Marengoproces een levenslange celstraf geëist. De uitspraak in die zaak wordt volgend najaar verwacht.

In de zaak tegen T. staat het vonnis gepland op 23 januari.