Politiewagen met ei bekogeld tijdens hulpverlening ernstig ongeval

Kerkrade - Terwijl politieagenten druk bezig waren met de hulpverlening bij een ernstig ongeval in Kerkrade, hadden omstanders het voorzien op de dienstauto van de agenten. „Toen wij na enkele uren terugkwamen bij onze dienstauto, zagen wij dat onze auto als dank voor onze inzet was bekogeld met een rauw ei”, schrijft de politie in een bericht op Facebook.