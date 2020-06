Honderdduizenden mondkapjes gestolen in Duitsland

De chauffeur (34) was volgens de politie ongeveer 10 minuten weg en ontdekte vervolgens dat zijn voertuig was verdwenen. Het busje dook later op bij een ander restaurant, maar de circa 400.000 mondkapjes waren spoorloos.

Het is niet de eerste keer dat criminelen tijdens de coronacrisis aan de haal gaan met beschermingsmiddelen. Op meerdere plaatsen in Europa zijn de afgelopen maanden mondkapjes gestolen uit ziekenhuizen.