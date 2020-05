Drukte op wegen naar strand

Hemelvaartsdag is de mooiste lentedag tot nu toe met volop zon en hoge temperaturen. De meteorologen van Weeronline melden dat het lokaal 29 graden kan worden in het zuidoosten van het land. Daarmee worden net geen tropische waarden aangetikt.

De wegen naar het strand stroomden, ondanks de oproepen om de drukte te mijden, donderdagochtend dan ook vol. De ANWB zag ’grote drukte richting de Zeeuwse kust’ en ook de Hollandse stranden zijn volgens de organisatie in trek. Op het drukste moment stond er 70 kilometer file. Inmiddels is de filelengte weer wat afgenomen, aldus de ANWB. Ook Rijkswaterstaat zag de wegen volstromen.

De Veiligheidsregio Zeeland riep mensen aan het begin van de middag op niet meer in de auto te stappen. „Gelet op de te verwachten drukte aan de kust is het niet meer verstandig om naar Zeeland te vertrekken.”

De gemeente Beverwijk gooide al snel de weg naar het strand bij Wijk aan Zee dicht. „Je kunt alleen nog van het strand af en niet meer naar het strand toe. Kom niet naar het strand”, waarschuwt de gemeente al in de ochtend op Facebook. Ook in Castricum zijn de strandwegen dicht. Noordwijk meldde al in de ochtend dat de ’gemeentelijke parkeerplaatsen helemaal vol’ zijn en dat een autoritje naar zee geen zin meer had. De gemeente had in aanloop naar Hemelvaartsdag de hoeveelheid parkeerplaatsen al teruggeschroefd.

Ook andere gemeenten aan het strand vrezen dan ook dat het druk wordt. „Het kon wel eens wat meer zijn dan de afgelopen weken”, aldus een woordvoerder van Schouwen-Duivenland, waar onder meer Renesse ligt. En ook hier houdt men de optie open dat wegen worden afgesloten voor badgasten als de drukte te groot wordt. Vlissingen greep zelfs alvast in en vergrendelde boulevards voor gemotoriseerd verkeer.

Parkeerplekken gehalveerd

Een aantal gemeenten uit Noord-Holland waar onder meer Bakkum, Bergen aan Zee, Egmond en Castricum onder vallen, riepen woensdag al op om het strand te mijden als het dringen wordt.

„We waarschuwen potentiële strandgangers dat zij er rekening mee moeten houden dat de wegen naar zee met Hemelvaartsdag kunnen worden afgesloten. Dit zal gebeuren wanneer de parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen vol zijn. De capaciteit van zowel het parkeerplein als de fietsenstalling van Castricum aan Zee is gehalveerd”, lieten de gemeenten weten. Op het strand is 1,5 meter afstand houden verplicht, waarschuwen ze.

In Castricum staan de borden voor een mogelijke wegafzetting al klaar. Ⓒ De Telegraaf

Katwijk, Zandvoort, Scheveningen

Ook in Katwijk bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er wegen dicht gaan, al benadrukt een woordvoerster wel dat iedereen gewoon welkom is op het strand zolang de drukte hanteerbaar blijft. In Scheveningen zijn al sinds het begin van de coronacrisis de parkeermogelijkheden behoorlijk ingeperkt en rijden bovendien veel minder trams en bussen naar de stranden.

Ook Zandvoort houdt de boel op de zonovergoten Hemelvaartsdag scherp in de gaten. Waar nodig worden maatregelen genomen. „Dat kan ook in overleg zijn met de NS”, wijst een woordvoerster op de strandtreinen die vanaf Amsterdam richting de badplaats rijden.

Ook nu waarschuwt de NS dat de drukte toeneemt in de treinen naar Zandvoort. „Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers: reis alleen indoen noodzakelijk”, aldus de vervoerder.

Een gesloten parkeerplaats bij Zandvoort afgelopen maand. Ⓒ ANP

Goed nieuws voor de strandbezoekers is wel dat de toiletten weer open zijn. Hoewel bij paviljoens alleen eten en drinken kan worden afgehaald, kunnen strandgangers wel naar binnen bij de wc’s.

Drukte elders

Ook in zwemwater in het binnenland vrezen Veiligheidsregio’s voor drukte. Sommigen beloven de wateren af te sluiten als er te veel mensen aanwezig zijn.