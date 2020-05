Gemeenten sluiten mogelijk wegen richting strand op Hemelvaartsdag

Het wordt Hemelvaartsdag prachtig weer en dus vrezen gemeenten dat het druk wordt. ,,Het kon wel eens wat meer zijn dan de afgelopen weken’’, aldus een woordvoerder van Schouwen-Duivenland, waar onder meer Renesse ligt. En ook hier houdt men de optie open dat wegen worden afgesloten voor badgasten als de drukte te groot wordt.

Een aantal gemeenten uit Noord-Holland waar onder meer Bakkum, Bergen aan Zee, Egmond en Castricum onder vallen, pleiten zelfs in een gezamenlijk bericht voor minder drukte. ,,Vermijd de drukte’’, zeggen ze in een pleidooi om vooral niet naar een plaats te komen waar veel mensen zijn.

,,We waarschuwen potentiële strandgangers dat zij er rekening mee moeten houden dat de wegen naar zee met Hemelvaartsdag kunnen worden afgesloten. Dit zal gebeuren wanneer de parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen vol zijn. De capaciteit van zowel het parkeerplein als de fietsenstalling van Castricum aan Zee is gehalveerd’’, laten de gemeenten weten. Sanitair is er nog niet en ook op het strand is 1,5 meter afstand houden verplicht, waarschuwen ze. Eten en drinken kun je alleen afhalen.

Ook in Katwijk bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er wegen dicht gaan, al benadrukt een woordvoerster wel dat iedereen gewoon welkom is op het strand zolang de drukte hanteerbaar blijft. In Scheveningen zijn al sinds het begin van de coronacrisis de parkeermogelijkheden behoorlijk ingeperkt en rijden bovendien veel minder trams en bussen naar de stranden. Ook Zandvoort houdt de boel op de zonovergoten Hemelvaartsdag scherp in de gaten. Waar nodig worden maatregelen genomen. ,,Dat kan ook in overleg zijn met de NS’’, wijst een woordvoerster op de strandtreinen die vanaf Amsterdam richting de badplaats rijden. Twee weken terug riep de NS reizigers op de trein te mijden, tenzij de reis strikt noodzakelijk was.