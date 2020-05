Gemeenten vrezen topdrukte op loeiwarme Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag belooft de mooiste lentedag tot nu toe te worden met volop zon en hoge temperaturen. Rond half 11 was het in Hoek van Holland bijvoorbeeld al 22 graden, en dat kan nog oplopen. De meteorologen van Weeronline melden dat het lokaal 29 graden kan worden in het zuidoosten van het land. Daarmee worden net geen tropische waarden aangetikt.

Gemeenten aan het strand vrezen dan ook dat het druk wordt. ,,Het kon wel eens wat meer zijn dan de afgelopen weken’’, aldus een woordvoerder van Schouwen-Duivenland, waar onder meer Renesse ligt. En ook hier houdt men de optie open dat wegen worden afgesloten voor badgasten als de drukte te groot wordt.

Rijkswaterstaat meldde al rond 11 uur dat het druk werd op de wegen naar ’met name stranden en recreatiegebieden’. Onder meer op de N59 richting Zeeland stond file bij het Hellegatsplein. Volgens de ANWB liep het verkeer ook vast op de N57 richting de Brouwersdam en de A58 richting Vlissingen.

Zeeuwse kust op slot

Vlissingen greep zelfs alvast in en vergrendelde boulevards voor gemotoriseerd verkeer. Voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland heeft daartoe besloten om te voorkomen dat de boulevards volstromen met bezoekers en mensen te weinig afstand van elkaar houden. De maatregel geldt ook komend weekend en met Pinksteren.

Hoewel er op veel stranden nog ruimte te over is, loopt het toch al snel voller dan in voorgaande weken. Op veel plaatsen hebben de eerste badgasten al hun plekje gevonden. Er worden ook veel Duitse toeristen verwacht.

Een aantal gemeenten uit Noord-Holland waar onder meer Bakkum, Bergen aan Zee, Egmond en Castricum onder vallen, riepen woensdag al op om het strand te mijden als het dringen wordt.

Parkeerplekken gehalveerd

,,We waarschuwen potentiële strandgangers dat zij er rekening mee moeten houden dat de wegen naar zee met Hemelvaartsdag kunnen worden afgesloten. Dit zal gebeuren wanneer de parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen vol zijn. De capaciteit van zowel het parkeerplein als de fietsenstalling van Castricum aan Zee is gehalveerd’’, lieten de gemeenten weten. Op het strand is 1,5 meter afstand houden verplicht, waarschuwen ze.

Noordwijk kwam in de aanloop naar de landelijke vrije dag terug op het besluit om de parkeerterrein bij het strand weer helemaal te openen, laat de gemeente weten. In plaats daarvan wordt de capaciteit op 50 procent gehouden. ,,Daar waar nodig kunnen de toezichthouders maatregelen nemen om ongewenste situaties tegen te gaan. Dat gebeurt zeker als het te druk is en bezoekers te dicht op elkaar komen en het anderhalvemetervoorschrift niet naleven’’, klinkt het uit de kustgemeente.

Minder ov

Ook in Katwijk bestaat nog altijd de mogelijkheid dat er wegen dicht gaan, al benadrukt een woordvoerster wel dat iedereen gewoon welkom is op het strand zolang de drukte hanteerbaar blijft. In Scheveningen zijn al sinds het begin van de coronacrisis de parkeermogelijkheden behoorlijk ingeperkt en rijden bovendien veel minder trams en bussen naar de stranden. Ook Zandvoort houdt de boel op de zonovergoten Hemelvaartsdag scherp in de gaten. Waar nodig worden maatregelen genomen. ,,Dat kan ook in overleg zijn met de NS’’, wijst een woordvoerster op de strandtreinen die vanaf Amsterdam richting de badplaats rijden. Twee weken terug riep de NS reizigers op de trein te mijden, tenzij de reis strikt noodzakelijk was.

Goed nieuws voor de strandbezoekers is wel dat de toiletten weer open zijn. Hoewel bij paviljoens alleen eten en drinken kan worden afgehaald, kunnen strandgangers wel naar binnen bij de wc’s.