Alle ogen gericht op de Bijbelbelt

Een van de kerken die de voorbije dagen voor kerkgangers toegankelijk was, is de Hervormd Herstelde Gemeente in Staphorst. De komende dagen staan er meerdere diensten op het programma. Dominees Van Marle, Heikamp en Speksnijder leiden de diensten in de ochtenden, middag en avonden.

Er wordt op de website wel gemeld dat ’meeluisteren’ mogelijk is, maar het is onduidelijk hoeveel mensen dat gaan doen. Zondag woonden liefst tweehonderd mensen de dienst bij. Een woordvoerder wil geen aantallen mensen noemen die naar verwachting aanwezig zullen zijn in de kerstperiode. Hij geeft slechts aan dat op Eerste Kerstdag de dienst ’heel beperkt’ wordt gehouden.

Kerkgangers in Barneveld. Ⓒ Aldo Allessie

Andere kerken laten, zoals op kerstavond, ook fysiek bezoekers toe. Maar zijn in veel gevallen wel concreter over het aantal kerkgangers. Zoals de evangelische zendingsgemeente Menorah in Apeldoorn, die het houdt op maximaal dertig per dienst.

„De overheid heeft gezegd dat buurthuizen open kunnen blijven voor eenzamen, zo’n functie hebben wij ook”, legt een woordvoerder de beslissing uit. „Wij hebben een belangrijke functie in de samenleving, daarom hebben we besloten bepaalde activiteiten wel door te laten gaan zodat er contact kan zijn tussen mensen.”

Alle kerken zeggen de regels van het RIVM na te leven, zoals de afstand tussen aanwezigen. Afgelopen zondag werd desondanks in een aantal gemeenten verschillende kerkdiensten bezocht door grote aantallen mensen. Naast Staphorst was dat ook het geval in bijvoorbeeld Barneveld en Opheusden.

De meeste kerken houden de kerstmissen niettemin op kerstavond, eerste en tweede kerstdag online. Daarmee geven zij gehoor aan de oproepen van de kerkkoepels van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) om vanwege corona niet samen te komen voor de kerstvieringen.

Woensdag concludeerde het RIVM dat negen van de tien coronabrandhaarden in christelijke gemeenten zijn. Bisschoppen riepen eerder al op de missen tijdens kerstavond niet open te stellen voor kerkgangers, om zo bewegingen van veel mensen tegelijk te voorkomen. Op eerste kerstdag is er een maximum van dertig bezoekers welkom, naast de bedienaren, medewerkers en zangers. Alle diensten zijn online te volgen.