China tegen VS: ’Jullie hebben de verkeerde voor je’

Archieffoto van de Amerikaanse buitenlandminister Mike Pompeo en Yang Jiechi, prominent lid van de Chinese communistische partij. Ⓒ AFP

PEKING - China is boos op de Verenigde Staten vanwege de beschuldiging van minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) dat China de uitbraak van het coronavirus te laat heeft gemeld. „Deze valse informatie over China is niet waar”, aldus een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.