Overgewicht Amsterdamse kinderen neemt af

In 2013 bleek dat 21 procent kinderen in Amsterdam overgewicht had. Omdat dit in de rest van het land op 13 procent lag, maakte de gemeente met het programma ’Zo blijven wij gezond’ werk van een gezondere leefstijl. Het percentage in de hoofdstad ligt nu op 18,5 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen in de basisschoolleeftijd minder vaak suikerhoudende drankjes drinken en meer bewegen. Er kwam wel een nieuw probleem bij. Ruim een kwart van de pubers zegt slaapproblemen te hebben. Omdat slaap ook een belangrijke factor is bij het behouden van een gezond gewicht, is de gemeente bezig een programma op te zetten om goed slapen te bevorderen.